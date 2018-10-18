أمانة جدة تطلق مبادرة نظام البلاغات الموحد 940

المواطن - واس

أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة نظام البلاغات الموحد 940 والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون البلدية والقروية ليكون منصة موحدة لكافة أمانات المملكة، فيما تأتي المبادرة التي تقودها الأمانة وبدعم من الوزارة لتحسين كفاءة وفعالية نظام البلاغات 940 عبر توحيد إجراءات العمل بين جميع الأمانات وتقليل وقت مباشرة البلاغات والشكاوى والتظلمات وإنهائها، إضافة لتوحيد مؤشرات قياس الأداء لرفع مستوى جودة العمل والوصول إلى التميز الإداري في إدارة العمليات.

وفي سياق ذلك استضافت أمانة جدة ممثلة في مركز العمليات وطوارئ البلديات بمقرها الرئيسي اليوم الخميس، ورشة عمل تشغيل نظام البلاغات الموحد 940 بحضور مدير مركز المعلومات البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية ساري العميّم وعدد من منسوبي الوزارة، بمشاركة أمانة العاصمة المقدسة وأمانة محافظة الأحساء والمستهدفتان بالمبادرة في مرحلتها القادمة.

وتهدف الورشة إلى تعريف مآمير الاتصال بنظام خدمة البلاغات الموحد الجديد حيث استعرضت نبذة تعريفية عن المشروع وأهميته في تحسين كفاءة البلاغات، إلى جانب عرض شاشات النظام والممارسات والإجراءات التي تتم من خلاله، كما تضمنت الورشة تدريب عملي للمآمير في مركز العمليات حيث تم استقبال بلاغات السكان واستكمال إجراءاتها عبر النظام الموحد.

يذكر أن نظام البلاغات الموحد 940 يوفر خدمات الأمانات في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات اتصال متنوعة ومتكاملة وبطريقة سلسة تعكس تفوقاً إدارياً يهدف إلى رفع رضا السكان عن الخدمات المقدمة، وتستقبل الأمانة البلاغات عبر الاتصال بـ 940 أو من خلال تطبيق نظام بلدي 940 للأجهزة الذكية والمتاح حالياً على نظام الاندرويد فيما سيكون متاحاً على الـ IOS خلال الفترة المقبلة.