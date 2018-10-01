أمانة جدة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية

المواطن - جدة
أعلنت أمانة محافظة جدة عن أسماء (119) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة عنها سابقاً في 1439/11/09هـ على موقع الأمانة الإلكتروني، وسيتم إرسال رسائل للمرشحين عن موعد المقابلة.
وأوضحت أمانة محافظة جدة أنها قد دعت أكثر من متقدم/متقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.
وأشارت أمانة جدة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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