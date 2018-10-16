أمجد طه لمن يقف ضد المملكة: طز.. فمن يصفك بالمرتزق يصف إيران بالشريفة!

المواطن - الرياض
وجه أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، رسالة حاسمة إلى من يقف ضد المملكة.
وقال أمجد طه: “طز بمن يقال له شريف وهو يقف ضد بلاد الحرمين الشريفين وطوبى لمن وصفوه بالمرتزق وهو يدافع عن أهله ومجد الأمة السعودية”.
وتابع: “لا ننسى من يصفك بالمرتزق هو نفسه من وصف إيران بالشريفة، وعلى هذا قس الشرف عندهم!”.
وأضاف طه: “تذكروا الإعلام الهوليودي والقطري احتفل برفع جواد ظريف إصبعيه معلنًا النصر بينما الأسود كَانَت تضحك.. اليوم قطعت أصابع إيران وعقوبات دوليّة.. الأمر سيأخذ وقتًا وأهل الحزم أول المنتصرين”.
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