أمريكا: سنرسل محققين لتركيا بشأن قضية جمال خاشقجي في حالة واحدة

المواطن - الرياض

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن بلاده مستعدة لإرسال محققين إلى تركيا للتحقيق في قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وقال بنس : سنرسل محققين لتركيا بشأن قضية خاشقجي إذا طلبت السعودية ذلك، بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

واختفى خاشقجي قبل أسبوع تقريبًا فيما تواصل السلطات السعودية العمل لكشف غموض اختفائه حيث لا تزال التحقيقات الرسمية جارية.

وفي وقت سابق نفى سفير المملكة لدى واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز كل ما تردد حول اختفاء أو مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا، مؤكدًا أن التحقيقات ستكشف العديد من الوقائع قريبًا.

وشدد الأمير خالد بن سلمان على أن كافة الإشاعات التي أفادت باختفائه في القنصلية أو خطفه من قبل المملكة أو قتله.. زائفة، قائلاً: “أعرف أن الكثيرين هنا في واشنطن والعالم قلقون حول مصيره، لكنني أؤكد لكم أن كافة التقارير التي أشارت إلى أن جمال خاشقجي اختفى في القنصلية في إسطنبول، أو أن سلطات المملكة احتجزته أو قتلته زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة. والتقارير التي صدرت من تركيا أشارت بداية إلى أنه خرج من القنصلية ثم اختفى. لكن بعد فترة وجيزة، وعندما أصبحت السلطات المختصة في المملكة معنية بالتحقيق في القضية، تغيرت الاتهامات، لتصبح أنه اختفى داخل القنصلية. ثم بعد السماح للسلطات التركية ووسائل الإعلام بتفتيش مبنى القنصلية بكامله، تغيرت الاتهامات مجدداً إلى الادعاء الفاضح بأنه قتل في القنصلية، خلال ساعات العمل، ومع تواجد عشرات الموظفين والزوار في المبنى. لا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات، أو نواياهم، ولا يهمني صراحة”.

كما أكد أن ما يهم المملكة والسفارة السعودية حالياً هو سلامة خاشقجي، وتبيان حقيقة ما حصل. وأشار إلى أن “جمال مواطن سعودي فُقد بعد مغادرة القنصلية، ولم تكن زيارته تلك الأولى إلى القنصلية في إسطنبول، حيث كان يأتي بانتظام إلى القنصلية (بالإضافة إلى السفارة في واشنطن) خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل بعض الخدمات والمعاملات”.

وشدد السفير السعودي في واشنطن على أن القنصلية السعودية في إسطنبول تتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية للكشف عما حدث بعد مغادرته، بالإضافة إلى ذلك، فقد أرسلت المملكة فريقًا أمنيًا، بموافقة الحكومة التركية، للعمل مع نظرائهم الأتراك، مؤكداً أن الهدف هو الكشف عن الحقيقة وراء اختفائه.