أمطار متواصلة على الباحة .. والدفاع المدني يحذر : لا تنزلوا بطون الأودية وتجمعات المياه

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ، على منطقة الباحة تشمل محافظة المخواة وبلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة ، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.