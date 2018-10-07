أمطار متواصلة على الباحة .. والدفاع المدني يحذر : لا تنزلوا بطون الأودية وتجمعات المياه
بعد تحذير الدفاع المدني

أمطار متواصلة على الباحة .. والدفاع المدني يحذر : لا تنزلوا بطون الأودية وتجمعات المياه

2018/10/07
الساعة 6:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ، على منطقة الباحة تشمل محافظة المخواة وبلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة ، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.


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