أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية لهما تصحب بنشاط في الرياح السطحية كذلك على مرتفعات مناطق نجران، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بما فيها العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

وأوردت الهيئة في تقريرها حسب تحليل مخرجات النماذج العددية ومراقبة صور الأقمار الصناعية أن تتأثر كل من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم بأمطار متوسطة تمتد لتشمل منطقتي الرياض والشرقية “تشمل الأجزاء الساحلية” وتمتد إلى حفر الباطن.

كما أشارت التوقعات إلى تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة بهطول أمطار خفيفة اعتبارًا من السبت القادم الموافق 1440/2/11 هـ، قد تصل إلى متوسطة يوم الأثنين.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن التوقعات لازالت تشير إلى استمرار فرصة هطول الأمطار على المناطق المذكورة خلال الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عنها بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القادمة.