أمير الشمالية يوجه بسرعة معالجة أسباب انقطاع الكهرباء

المواطن - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي، الذي قدم لسموه تقريراً عن وضع الشبكة الكهربائية.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الخدمات ذات العلاقة بالشركة، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة, كما بحث سموه اسباب انقطاع الكهرباء على المنطقة ووجه بمعالجة الاسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل شامل على منطقة الحدود الشمالية، كما شمل مناطق تبوك وحائل والجوف.

وأكد سموه أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة, وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

من جانبه أعرب مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه ووقوفه الدائم، منوهاً بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.