أمير عسير يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه للعقيد آل هادي

المواطن - عسير

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم نسخة من أطروحة الدكتوراه في الشريعة والقانون من الباحث العقيد عبدالله بن حسين آل هادي مساعد مدير جوازات منطقة عسير للشؤون الإدارية والمالية والمتحدث الإعلامي والتي حملت عنوان “المسؤولية الدولية عن انتهاك حظر انتشار الأسلحة النووية ” من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض ٢٠١٨م.

وفي بداية اللقاء تشرف العقيد آل هادي بالسلام على سمو أمير منطقة عسير، وإهدائه نسخة من الأطروحة، مبيناً أن هذه الأطروحة تأتي نتيجة دعم سموه وتشجيعه لمنسوبي الوزارة بمختلف فروعها بالمنطقة للرقي بالعمل الأمني والاستفادة من البحث العلمي والدراسات العلمية.

وفي نهاية اللقاء قدم العقيد الدكتور آل هادي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على ما وجده من اهتمام بهذا الجهد العلمي، مبيناً أنه لشرف كبير له أن تكون أطروحته ضمن مكتبة سموه الكريم ليحظى بشرف اطلاعه واهتمامه.