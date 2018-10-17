أوبك: المملكة ملتزمة بضمان استقرار سوق النفط

المواطن - الرياض

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك،محمد باركيندو، أن المملكة ملتزمة وقادرة ومستعدة على ضمان عدم حدوث نقص في سوق النفط.

وقال باركيندو إن المملكة جددت لأوبك هذا الالتزام، مستدلا على ذلك بتصريحات رسمية سعودية أكدت أن الرياض مستعدة لضمان عدم حدوث نقص في النفط.

وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح صرح الاثنين أن المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية.

وأضاف الفالح “نطمئن المجتمع الدولي بأننا شركاء في أسواق النفط”.

وأوضح الفالح أن أسواق النفط متوازنة، ومن المأمول نمو الطلب بوتيرة صحية في 2019، مشيراً إلى أنه قد يحدث تعطل آخر مفاجئ وغير مسبوق في الإمدادات.

وأكد وزير الطاقة أن المملكة، ستعمل مع المستهلكين والمنتجين لكي نصبح بنكاً مركزياً للطاقة، وأن المملكة ستمتص الصدمات الناتجة عن أي تعطيلات في المستقبل ولفت الفالح إلى أن سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات لولا جهود السعودية.