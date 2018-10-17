أوتامندي: الأرجنتين أهدت الفوز للبرازيل وأجواء المملكة حارة

المواطن - محمد سمعه

شدد الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، مدافع منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن إهدار الفرص وارتكاب الأخطاء كانوا من ضمن أسباب خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل في المباراة النهائية للبطولة الرباعية.

وتحدث أوتامندي لقناة KSA SPORTS قائلًا: المنتخب الأرجنتيني سنحت له فرص كثيرة للتسجيل لكنه لم يستغلها، وهذا هو حال كرة القدم.

وأضاف أوتامندي: سبب الخسارة هو إهدار الفرص ومن يُضيع يستقبل والكرة الثابتة الأخيرة للمنتخب البرازيلي صنعت الفارق وجعلتهم ينتصرون.

وأكمل أوتامندي حديثه قائلًا: قضينا أوقاتًا رائعة في السعودية وكل شيء كان ممتاز بداية من الاستقبال وأجواء المملكة كانت حارة بعض الشيء، وسعيد بتواجد الجماهير السعودية في مباريات الدورة الرباعية.

يذكر أن نيكولاس أوتامندي كان شارك مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع راقصي التانجو البطولة من دور ثمن النهائي.