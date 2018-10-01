أول تعليق من والد الطفل غريق مسبح مدرسة جدة بعد إطلاق مدرب السباحة

أول تعليق من والد الطفل غريق مسبح مدرسة جدة بعد إطلاق مدرب السباحة

2018/10/01
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بنبرة تغالب البكاء حزنًا على فلذة كبده، أكد والد الطفل محمد الحربي الذي غرق في مسبح مدرسة بجدة قبل أسبوع أنه لن يتنازل عن حقه الشرعي.

وقال والد الطفل محمد الحربي في أول تعليق له بعد قرار إخلاء سبيل مدرب السباحة بعد الاستماع لأقواله، بمداخلة في برنامج “الراصد” بقناة “الإخبارية”: إن القضية في النيابة والتحقيق جارٍ.

وتساءل: “كيف يتركون طفلًا صغيرًا في الثامنة من عمره وحيدًا ودون مراقبة؟! إن بالمدرسة إهمالًا.. أين المراقب؟!”.

وشدد على أن الأطفال بالمدارس أمانة، يجب رعايتهم.

وقبل أسبوع توفي الطفل محمد سامي الحربي داخل مسبح مدرسة بجدة.


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