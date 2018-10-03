أول صورة لابن يعقوب الفرحان .. ونصائح نسائية من ليلى إسكندر

المواطن - متابعة

نشر الفنان يعقوب الفرحان صورة له ظهر فيها وهو يحمل ابنه الأول يوسف من زوجته الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر وذلك بعد أيام على ولادته.

ولكن لم يظهر وجه يوسف نجل ليلى إسكندر ويعقوب الفرحان، في الصورة كاملًا بسبب ضعف إضاءة الصورة واقتراب وجه المولود من والده.

وفي وقت سابق شاركت ليلى إسكندر صورة لها أظهرت فيها يد مولودها الأول يوسف الذي وضعته يوم الأربعاء الماضي.

وقالت ليلى إسكندر “بفضل الله رزق اليوم آل الغامدي وإسكندر الكرام بمولدهما الجميل يوسف بن يعقوب بن يوسف الغامدي في تمام الساعة الثالثة ظهراً في لبنان بيروت”.

وتابعت ليلى إسكندر “ألف مبروك لكل الأحباء والأقرباء والأصدقاء بقدوم يوسف.. شكرا لجميع المهنئين ويربى بعزكم.. وبعز أهله آمين.. أحبكم قد الدنيا ولو إيش ما كتبت ما اقدر أوفيكم حقكم يا أهلي وناسي”.

وفي سياق متصل، وجهت ليلى إسكندر رسالة إلى متابعيها ردًا على سؤال بشأن خروجها وتحركها رغم أنها كانت في عملية ولادة قبل أيام.

وأوضحت ليلى إسكندر “لكل فتاة أو سيدة مقبلة على الولادة لا تخافين، وأنتي ما أنتي مريضة وأنتي أقوى من أي أنثى أخرى على وجه الكرة الأرضية خلي إيمانك برب العالمين كبير وخليكي قوية وكفي حياتك عادي وكملي شغلك، أكيد ارتاحي 24 ساعة أو الفترة اللي تحسي إن جسمك محتاج لها، ولا تستلمي”.

وأردفت ليلى إسكندر : “أهم شيء أحيطي نفسك بالناس الإيجابيين وابتعدي عن السلبيين واستشاري الاختصاصيين في كيفية التعامل مع طفلك، وبالفترة تتعلم المرأة كيفية التعامل مع طفلها وفكري بحالك كيف توفرين لهم احتياجاتهم”.