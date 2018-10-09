أُحد يواصل تدريباته قبل مواجهة الإسبان وديًّا

المواطن - محمد سمعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد تدريباته في مدينة أبو ظبي الإماراتية، ضمن المعسكر الإعدادي للفريق استعدادًا للجولات المقبلة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويذكر أن نادي أُحد سيواجه المنتخب الإسباني وديًّا بعد غد الخميس.

بدأت الحصة التدريبية بتدريبات فنية متنوعة قبل أن يفرض المدرب فرانسيسكو أرسي مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

واشتملت التدريبات على العديد من التمارين اللياقية والتكتيكية المتنوعة، كما خضع حراس الفريق الأول لتمارين خاصة مع المدرب سيزار بيريرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول.

وكان نادي أُحد خسر في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نادي الباطن بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.