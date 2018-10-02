أُم تلقي بنفسها من الطابق الخامس وابنتها تقفز خلفها
بسبب مصاريف المنزل

أُم تلقي بنفسها من الطابق الخامس وابنتها تقفز خلفها

2018/10/02
الساعة 9:23 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - القاهرة

شهدت إحدى المدن المصرية، واقعة مروعة، حيث أقدمت أم على الانتحار، بسبب مصاريف الزى المدرسي لابنتها.

وتعود التفاصيل لاقتراض زوج السيدة المنتحرة مبلغ 2000 جنيه من شقيقتها، لإحضار الملابس لابنته، وعندما علمت زوجته بالواقعة تشاجرت معه، رافضة اقتراضه من شقيقتها، وهددت بالانتحار.

وأمام عجز الزوج عن تلبية متطلبات الأسرة، توجهت السيدة إلى شرفة منزلها بالطابق الخامس وألقت بنفسها، بحي النهضة بالقاهرة.

وبمجرد أن شاهدتها ابنتها ذات الـ 14 عاماً تلفظ أنفاسها، ألقت بنفسها من الشباك فتعلقت بحبل غسيل، وتمكن الأهالي من إنقاذها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.


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