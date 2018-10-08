إتش بي تُطلق اللاب توب الأسطورة Spectre Folio القابل للتحويل

المواطن - متابعة

أطلقت شركة إتش بي اللاب توب الأسطورة Spectre Folio الجديد القابل للتحويل إلى جهاز لوحي اللوحي، حيث يمكن استعماله في ثلاثة أوضاع مختلفة، كجهاز لاب توب تقليدي أو كحاسوب لوحي مائل للخلف أو كحاسوب لوحي مسطح، ويعمل غلاف الجلد كعنصر اتصال طبيعي ومفصلة ما بين الشاشة ولوحة مفاتيح الجهاز الذي يعمل بدون مروحة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز إتش بي Spectre Folio الجديد على لوحة رئيسية صغيرة ومعالج إنتل من الجيل الثامن وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 16 غيغابايت وذاكرة داخلية SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وتعمل الشاشة قياس 13.3 بتقنية الدقة الفائقة الكاملة وبدقة وضوح 1920×1080 بيكسل.

وتروج الشركة الأمريكية لجهازها الجديد من خلال فترة تشغيل البطارية التي تدوم لمدة 18 ساعة مع دعم شبكة WLAN اللاسلكية أو شبكة بيانات الجوال، ومن المقرر طرح جهاز إتش بي Spectre Folio الجديد في الأسواق العالمية بدءا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتشتمل باقة المرفقات على قلم إتش بي Digital Pen كأداة استعمال إلى جانب اللوحة اللمسية ولوحة المفاتيح والشاشة اللمسية.