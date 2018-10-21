إدراج أسهم أرامكو ضمن المستفيدين من أي توزيعات أرباح مستقبلية لشركة الكهرباء

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها استلمت برقية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 21 أكتوبر 2018 المشار فيها إلى صدور قرار من مجلس الوزراء يتضمن قيام وزارة المالية بتسوية مستحقات شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” من أرباحها في الشركة السعودية للكهرباء للمدة من بعد تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن ذلك سيتم بتحويل مستحقات “أرامكو السعودية” دفتريا إلى وزارة المالية دون أن يترتب على ذلك أي تحويل نقدي ومعالجة تلك المبالغ ضمن برنامج الحل الشامل للوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، على ألا يؤثر ما يتم التوصل إليه من قبل برنامج الحل الشامل على الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء.

وأضافت أن القرار تضمن قيام الشركة السعودية للكهرباء بإدراج أسهم شركة أرامكو السعودية ضمن المستفيدين من أي توزيعات لأرباح مستقبلية في حال استحقاقها، وعليه ستقوم الشركة السعودية للكهرباء بإدراج أسهم شركة أرامكو السعودية ضمن المستفيدين من أي توزيعات لأرباح مستقبلية.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تمديد تنازل الحكومة عن نصيبها من الأرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 1430/12/30هـ، لا يزال ساري المفعول حتى تاريخه.