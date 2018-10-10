إصابة 9 أشخاص بينهم 3 رضّع في حريق فيلا بجدة

المواطن - جدة

أُصيب 9 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، إثر حريق اندلع في فيلا سكنية بحي الحمراء.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، في بيان، أن الفِرق الإسعافية تلقت بلاغًا مساء اليوم الأربعاء، يفيد باندلاع حريق في فيلا سكنية بحي الحمراء تقاطع التحلية مع شارع حائل خلف مطعم الطازج، مؤكدًا إخلاء الموقع من قبل رجال الدفاع المدني.

وأضاف أن 4 فرق إسعافية مع رئيس القيادة الميدانية نايف الدوقي، باشرت الموقع لتقديم الخدمة لجميع الحالات، مؤكدًا نقل ثلاث حالات رضع وطفلة إلى مستشفى المساعدية من آثار استنشاق دخان.

وتابع أبو زيد أنه جرى نقل حالتين إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وثلاث حالات تم علاجها بالموقع.