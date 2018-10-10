إغلاق جوجل بلس بعد اختراق نصف مليون حساب

المواطن - متابعة

أكدت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، أن ما يصل إلى 500 ألف حساب على جوجل بلس، ربما تعرضت لخلل، ومن المحتمل أنه كشف بياناتها لمطورين خارجيين، وأن “الشركة ستغلق شبكة التواصل الاجتماعي للعملاء”.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مصادر لم تسمها ووثائق داخلية، أن “جوجل اختارت التكتم على الأمر، ويرجع ذلك في جانب منه إلى الخوف من تدقيق الجهات التنظيمية”.

وذكر التقرير أن خللًا برمجيًّا في موقع شبكة التواصل الاجتماعي، أعطى مطورين خارجيين القدرة على الوصول لبيانات حسابات جوجل بلس الخاصة من 2015 إلى مارس 2018 عندما اكتشف محققون داخل الشركة المشكلة أصلحوها.

وهبطت أسهم ألفابت 2.6% إلى 1138.53 دولارًا للسهم.

وقالت جوجل: إن “البيانات المتأثرة تقتصر على بيانات شخصية على جوجل بلس، تشمل الاسم، والبريد الإلكتروني، والوظيفة، والنوع، والسن”.

وأضافت: “لم نعثر على أدلة تشير إلى أن أي مطور كان على دراية بهذا الخلل أو أساء استخدام واجهة تطبيق البرنامج ولم نعثر على أدلة على إساءة استخدام أي بيانات شخصية”.