اتفاقية بين السياحة وجبل عمر لتسخير أكثر التقنيات تطورًا لخدمة زوار المملكة

المواطن - الرياض

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقية تعاون مع شركة جبل عمر للتطوير، “إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط”، لتطوير السياحة في المملكة خاصة فيما يتعلق بزوار الحرمين الشريفين وسياحة ما بعد الحج والعمرة، بالإضافة إلى تعزيز التجربة السياحية للزوار وذلك من خلال تطويع أحدث التقنيات.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الهيئة وشركة جبل عمر في عدة مشاريع تستهدف تحسين وتطوير التجربة السياحية في المملكة وخصوصاً الحرمين الشريفين، كما تشمل التعاون في تطوير وترويج مواقع الجذب السياحي في المملكة عن طريق استخدام تقنيات متقدمة يتم توفيرها في المملكة وخارج المملكة عبر المنصات وتغذيتها بالمحتوى المناسب بالتعاون بين الطرفين مما من شأنه توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية للعمل على تقنيات متقدمة في مجالات السياحة والتراث الوطني.

وسيتم العمل ضمن الاتفاقية على توفير تجارب فريدة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتوفر للمستخدمين رحلة عبر التاريخ الإسلامي.

كما سيتم استخدام تقنية الواقع الافتراضي والمعزز لتوفير بيانات ومعلومات للزوار لكافة الأماكن السياحية في المملكة.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس للمساندة إن الهيئة لا تدخر جهداً لضمان مواكبة أحدث التقنيات واستخدام أفضل الحلول المتطورة لتسهيل تقديم الخدمات لزوار المملكة.

وأضاف أن الهيئة ومنذ نشأتها عملت على بناء شراكات مع القطاع الخاص انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لأحداث النقلة النوعية المطلوبة في تقديم خدمات تعزز التجربة السياحية في المملكة، مشيداً بالاتفاقية مع شركة جبل عمر التي تعد إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الضيافة.

وأوضح أن الهيئة تؤمن بأن إدخال أحدث التقنيات يلعب دور رئيسي في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح، مشيراً إلى أنها ستستمر في مواكبة واستخدام أفضل التقنيات على المستوى العالمي لتقديم تجربة مميزة تعمل على دعم قطاع السياحة الذي يعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وأضاف آل الشيخ تشمل الاتفاقية الترويج للسياحة في السعودية في الأسواق والمهرجانات والمطارات وعلى متن الرحلات الجوية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الواقع المعزز والواقع المختلط وتقنية إنترنت الأشياء.

ونوه الدكتور بأن الاتفاقية ستسهم في التعريف بمقومات المملكة السياحية ومواقع الجذب السياحي وتكوين صورة ذهنية إيجابية عن قطاع السياحة في المملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير ياسر فيصل الشريف أن الشركة كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الضيافة، تفخر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في دعم أهداف ورؤية المملكة 2030 في قطاع الضيافة والسياحة، لذلك تسعى الشركة وعبر دورها الرائد وخططها الطموحة إلى تكوين شراكات كبرى وفاعلة للمساهمة في تحقيق جوانب التنمية في قطاع السياحة والضيافة من خلال تطوير سبل العناصر التسويقية والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم المنتج السياحي الوطني.

وأكد ياسر الشريف أن شركة جبل عمر تقوم بدور وطني وثقافي بالتعاون مع هيئة السياحة في تعريف المواطن السعودي والمقيم والزائر بالمواقع والمقومات السياحية المتوفرة في المملكة مما يسهم في أحداث نقلة نوعية في تنمية وتطوير القطاع السياحي في بلادنا، وأضاف أن جبل عمر تولي المبادرات الوطنية التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني أهمية خاصة لإيمانها بأن النمو الاقتصادي للمملكة يكون لها آثار إيجابية على مختلف القطاعات وفئات المجتمع السعودي وبما يحقق طموحات وتوجهات رؤية المملكة التي بدأت تؤتي ثمارها.