اتفاق اللا هزيمة يُواجه الحزم وعينه على سداسية جديدة

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نادي الحزم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب دوري بلس الرسمي على تويتر بعض إحصائيات نادي الاتفاق، قبل مواجهة الحزم حيث يتواجد فارس الدهناء في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، كما سجل الفريق الاتفاقي سجل 13 هدفاً وسكن مرماه فقط خمسة أهداف ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وكان الاتفاق أمتع وأبدع بعد فوزه على فريق الأهلي في الجولة السادسة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت تفوقاً كاسحاً لفارس الدهناء بقيادة نجمه الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

كما يرغب فارس الدهناء في تحقيق الفوز الثاني على التوالي له في مسابقة الدوري من أجل دخول منطقة المربع الذهبي في جدول الترتيب.

وسيحل نادي الحزم ضيفاً على فريق الاتفاق في مدينة الدمام اليوم حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ثلث مساء بتوقيت المملكة.

أما نادي الحزم فسيدخل لقاء الاتفاق منتشياً بفوزه الصعب على نادي القادسية بنتيجة هدفين لهدف.

سيكون النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا واللاعب الأوروغوياني بريان أليمان من ضمن الأوراق الرابحة والتي سيعتمد عليها مدرب الاتفاق ليوناردو راموس.

وكان أليمان نجح في التفوق على نجم نادي الهلال، الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري في بعض الإحصائيات والأرقام بعد نهاية الجولة السادسة طبقاً لموقع سوفا سكور.