اتهمتاه باغتصابهما.. حفيد مؤسس الإخوان: أقمت علاقات جنسية معهما بالتراضي!

المواطن - متابعة

بعد شهور من الإنكار، اعترف حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، طارق رمضان، أمس الاثنين، بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما.

وقال محامي رمضان، إيمانويل مارسينيي، بعد جلسة استمرت ساعتين بمحكمة في باريس: إن الرسائل النصية المتبادلة بين رمضان والمرأتين “تثبت أن الأطراف المدنية كذبت، وأن العلاقات الجنسية تمت برغبة وبرضا”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأكد المحامي، أنه تقدم بطلب رابع للإفراج عن موكله المسجون في فرنسا، منذ اتهامه في الثاني من فبراير باغتصاب امرأتين.

وأضاف أنه “سيتم لاحقًا تقديم شكوى بتهمة الإبلاغ الكيدي”.

واضطر رمضان (56 عامًا) إلى الاعتراف، بعد الكشف نهاية سبتمبر عن مئات الرسائل الهاتفية القصيرة من هاتف قديم لكريستال.