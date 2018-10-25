احذروا طقس الويك إند.. أمطار رعدية وغبار على 14 منطقة

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، وحائل، والقصيم والجوف، والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، وتبوك، والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف وحالة متوسط الموج.