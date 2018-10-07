ادعاء المعالج الشعبي تشخيص مرض عضلة القلب بالنظر.. وهم كبير

ادعاء المعالج الشعبي تشخيص مرض عضلة القلب بالنظر.. وهم كبير

2018/10/07
الساعة 6:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من محاولات بعض ممارسي العلاج الشعبي لخداع ضحاياهم.

وأكد الدكتور النمر، استحالة إمكانية تشخيص المعالج الشعبي لمرض ضعف القلب بمجرد النظر إلى وجه المريض كما يدعي البعض.

وقال النمر في تغريدة عبر حساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رابع المستحيلات أن يعرف (معالج شعبي) تشخيص مرض ضعف القلب من مجرد النظر في وجه المريض”.


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