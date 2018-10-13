ارتفاع متوسط دخل المواطن بنسبة 3.79% عن العام الماضي

المواطن - الرياض

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017 إلى نحو 78965 ريالاً، مقابل نحو 76083 ريالاً العام السابق عليه.

وشملت الزيادة 2882 ريالاً، بنسبة 3.79%‏، استنادا إلى أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما أوضحت معلومات مؤسسة النقد ارتفاع الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.48 % في عام 2017، ليبلغ نحو 2.573 مليار ريال، وذلك بعد تحقيق فائض في صافي صادرات السلع والخدمات بنحو 161.719 مليار ريال في العام الماضي.

وأشارت الأرقام إلى ارتفاع إجمالي الاستهلاك النهائي للقطاع الحكومي بنسبة 1.02% إلى نحو 631 مليار ريال في عام 2017، مقارنة بـ624.6 مليار في العام السابق.