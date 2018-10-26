استبدال مرابط وحمدالله عقوبة من كارينيو

المواطن - طارق سعد

قال المحلل الرياضي محمد السويلم أن قرار كارينيو مدرب النصر بإستبدال المغربيان نور الدين امرابط وعبدالرزاق حمدالله كان عقوبة على فرديتهما منذ بداية المباراة .

وقرر كارينيو في الدقيقة 60 من عمر مباراة فريقه ضد الفيحاء استبدال المغربيان بالدوليان محمد السهلاوي ويحيى الشهري.

وانتهت مباراة الفيحاء والنصر بالتعادل هدف لمثله ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .