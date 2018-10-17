استثمارات المملكة الأكثر تنوعًا بالعالم.. CNN تُبرز أدوار الأموال السعودية في تطوير الصناعات المختلفة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ركزت شبكة CNN الأميركية على الاستثمارات السعودية الضخمة في العديد من المجالات حول العالم، والتي تعد إسهامات مباشرة في الارتقاء والتطوير الخاص بالعديد من تلك الصناعات، بما يمثل فوائد اقتصادية ضخمة على المستوى الإنساني.

وقالت الشبكة الأميركية، إن المملكة أمضت السنوات القليلة الماضية في ضخ ثرواتها النفطية في وادي السليكون، وذلك ضمن رؤية مستقبلية صممها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا من بين المستفيدين الرئيسيين من محاولة المملكة لتنويع اقتصادها، حيث كانت إحدى أهم وجهات الاستثمار المباشر من صندوق الثروة السيادية في المملكة، أو بشكل غير مباشر من خلال صندوق ضخم أنشئ مع مؤسسة سوفت بانك اليابانية.

صندوق الاستثمار العام

وعزز صندوق الثروة السيادية في المملكة، المعروف باسم صندوق الاستثمار العام (PIF)، استثماراته في جميع أنحاء العالم منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية الصندوق في مارس 2015.

وضخ صندوق الاستثمار 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بانك، وهو ما يمثل حوالي 50 ٪ من رأس المال الملتزم.

وبشكل منفصل، استثمر صندوق الاستثمار 3.5 مليار دولار في شركة أوبر في عام 2016، كما أعلن الصندوق أنه سيستثمر مليار دولار في مجالات صناعة السيارات الكهربائية المتطورة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ضخ الصندوق ما يقرب من نصف مليار دولار في ماجيك ليب، وهي شركة ناشئة تتخصص في منتجات الواقع المعزز.

وأوضحت الشبكة الأميركية أن الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا فقط، حيث خصص الصندوق مبلغ 20 مليار دولار لصندوق استثمار للبنية التحتية في بلاكستون، والذي تم إنشاؤه للاستثمار في أكثر من 100 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية، معظمها في الولايات المتحدة.

استثمارات صندوق الرؤية

يتم تمويل صندوق رؤية بنك سوفت بانك الذي تبلغ تكلفته 93 مليار دولار إلى حد كبير من المملكة، وتظهر بيانات من ديلوجيك أن الصندوق ضخ مليارات الدولارات في الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

وخلال العام الماضي، استثمرت الشركة 4.4 مليار دولار في “WeWork”، وهي الشركة الناشئة التي أقامت مساحات عمل مشتركة في المدن بجميع أنحاء العالم.

واستحوذ هذا العام على استثمار بقيمة 2.25 مليار دولار في شركة جنرال موتورز، وتحديدًا مشروعات السيارات ذاتية القيادة، كما يمتلك الصندوق حصة قدرها 25٪ في شركة Arm Holdings، وهي شركة بريطانية تعمل في مجال أشباه الموصلات والبرمجيات، اشترتها شركة سوفت بانك مقابل 32 مليار دولار في عام 2016.