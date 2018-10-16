استدعاء قرابة 100 ألف سيارة أوبل!

المواطن - متابعة

استدعت وزارة النقل الألمانية ما يقرب من 100 ألف سيارة أوبل، بعد فترة وجيزة من اكتشاف المزيد من التلاعب في انبعاثات الديزل من خلال برامج إدارة العادم.

وقالت الوزارة في بيان لها: “بعد اكتشاف جهاز يتلاعب في انبعاثات الديزل في أوائل هذا العام 2018، وهو ما يعتبر أمرًا غير قانوني، توجد حاليًّا جلسة استماع رسمية تهدف إلى فرض استدعاء إلزامي لموديلات كاسكادا وإنسيجنيا وزافيرا”.

وتابعت الوزارة في بيانها: “الاستدعاء الرسمي للمركبات التي تأثرت بحوالي 100 ألف سيارة سيتم قريبًا”.