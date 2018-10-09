استعدادًا لبطولة سوبر كلاسيكو.. نجوم الأرجنتين يصلون الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توافد نجوم المنتخب الأرجنتيني الأول إلى العاصمة الرياض، استعدادًا للمشاركة في بطولة سوبر كلاسيكو.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لاعبي التانغو، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا والوفد المرافق له.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم الخميس المقبل، بمشاركة منتخبات الأخضر، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره العراقي، الخميس المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وفي اليوم التالي يلعب الأخضر مع البرازيل على استاد جامعة الملك سعود.

ويلعب الأخضر مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على استاد جامعة الملك سعود، وفي اليوم التالي، يواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.