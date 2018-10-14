استعدادًا للأرجنتين.. تدريبات تكتيكية للاعبي البرازيل

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم تحضيراته على ملعب النادي الأهلي، استعدادًا لمباراة القمة المرتقبة أمام الأرجنتين في بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

وحرص المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، تيتي، على تطبيق عدد من التدريبات التكتيكية استعدادًا لمباراة الأرجنتين في مران السامبا اليوم.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمران المنتخب البرازيلي الأول، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه حظي بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الدولية.

ويستعد المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لمواجهة الأرجنتين، مساء بعد غد الثلاثاء، على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، التي تدخل ضمن المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وفاز المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في المباراة السابقة على السعودية بهدفين دون رد، فيما اكتسحت الأرجنتين منتخب العراق برباعية نظيفة في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو.