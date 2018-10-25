استقرار العملات واليوان ينزل لأدنى مستوى في 22 شهرًا

المواطن - واس

ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري لفترة وجيزة اليوم الخميس، لكن اليوان الصيني بلغ أدنى مستوياته في 22 شهرًا بالأسواق الخارجية بفعل المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وارتفع اليورو من أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله أمس الأربعاء، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. ورغم نزول الأسهم والمخاوف المتعلقة بنمو أرباح الشركات والشكوك التي تشوب الاقتصاد العالمي، يقبل مستثمرو العملات بحذر على الين والفرنك السويسري، وهما عملتان عادة ما يجري شراؤهما خلال فترات الهبوط.

وارتفعت العملة اليابانية إلى 111.82 ين للدولار، ثم تراجعت في التعاملات الأوروبية لتستقر عند 112.275 ين للدولار دون تغير يذكر عن اليوم السابق. وتخلى الفرنك السويسري عن جميع مكاسبه أمام الدولار ليجري تداوله عند 0.9982 فرنك للدولار، في حين انخفض بنسبة 0.2 بالمئة أمام اليورو. وزاد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1417 دولار، مرتفعا من أدنى مستوياته في شهرين البالغ 1.1378 دولار. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1 بالمئة إلى 96.333.

كما ارتفع الدولار الاسترالي، الذي يعتبر مؤشرًا على المخاطر العالمية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 0.7074 دولار أمريكي.