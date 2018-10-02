اشترى الرولز رويس بمليون دولار ثم تحطمت بعدها بساعات!

المواطن - متابعة

تعرضت سيارة رجل أعمال هندي من نوع رولز رويس جديدة لحادث شديد تسبب في تحطيمها بعد شرائها بساعات وقبل وضع اللوحات الرسمية عليها بحسب ما ذكره موقع RushLane.

ووقع الحادث بالقرب من فندق سيتزين بمدينة مومباي، حيث قام مالك السيارة بالقيادة فوق ممر مشاة يؤدي إلى الشاطئ، وقرب محطة حافلة قبل أن تعلق على حائط حجري منخفض، وهو ما جذب أنظار الكثيرين.

وصلت قوات الشرطة مع شاحنة سحب إلى موقع الحادث سريعاً، ولكنهم واجهوا بعض المصاعب أثناء محاولة رفع الليموزين الفاخرة عن الحائط الحجري، حيث إن نظام التعليق كان متداخلاً بالحائط الحجري، كما أن الجزء السفلي من مقدمة السيارة تدمر تماماً.

وتم الكشف عن تسجيل السيارة في مقاطعة بونديشيري الهندية، والشهيرة بوجود العديد من ملاك السيارات الفاخرة بها بفضل الضرائب المنخفضة، حيث تأتي رولز رويس جوست هذه بسعر 70 مليون روبية هندية بما يعادل مليون دولار أي أكثر بثلاث مرات من سعرها في الولايات المتحدة.