اعتراض طرود تحتوي غازات سامة في طريقها إلى البنتاجون

المواطن - متابعة

نجحت الجهات الأمنية الأمريكية في اعتراض طردين أرسلا إلى وزارة الدفاع البنتاجون يشتبه في أنهما يحتويان غازات سامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع كريس شيروود: إنه تم في مركز فحص قريب اعتراض طردين مشبوهين على الأقل مرسلين إلى البنتاجون.

وتابع: كجزء من عملية الفحص، عثرت السلطات على عدد من الطرود المشبوهة، بحسب “فرانس برس”.

وأشار إلى أن السلطات لا تزال بانتظار التأكيد بأن الطرود تحتوي على غاز الريسين السام، وأحالت شرطة البنتاجون المسألة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقالت مصادر أمريكية: إن الطرود كانت مرسلة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس وقائد قوات البحرية الأميرال جون ريتشاردسون.

وقال المكتب في بيان: إن “عناصر من الإف بي آي صادروا طردين مشبوهين كان قد تم فحصهما في مركز البريد في البنتاجون. ويتم حاليًّا إجراء مزيد من الفحوص للطردين”.