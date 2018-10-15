الأجهزة الحكومية السعودية تُسجل حضوراً بارزاً في معرض جيتكس 2018

المواطن - الرياض

استعرضت الأجهزة الحكومية المشاركة في فعاليات معرض جيتكس دبي 2018، آخر ما توصلت إليه الخدمات الإلكترونية في المملكة، سجلت على أثرها حضوراً بارزاً من الزوار والمهتمين.

ويمثل المملكة في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الـ 18 من شهر أكتوبر الحالي، عدد من الأجهزة الحكومية: وزارة الداخلية المشاركة بـ10 قطاعات أمنية وخدمية، ووزارة العدل، وهيئة السياحة والتراث الوطني، وهيئة تنمية الصادرات، ووزارة المالية، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وتتولى وزارة الإعلام ممثلة بمركزي التواصل الحكومي والدولي مهمة إبراز الجهود التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المشاركة في المعرض، لنقل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة كإحدى مبادرات رؤية 2030، ومشروعاتها المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تجدر الإشارة إلى أن معرض جيتكس يعتبر ثالث أضخم حدث للتكنولوجيا في العالم حيث يشارك فيه حاليًا ما يقرب من 4000 شركة من 97 دولة، وتبرز أهمية المعرض بكونه أحد المحركات المؤثرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي ويحظى باهتمام كبير في الأوساط التقنية والحكومية المرموقة.