الأحمر يطغى على الأسهم السعودية عند الإغلاق

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 10.94 نقطة ليقفل عند مستوى 7997.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, والمتحدة للتأمين, وإكسترا, وأليانز إس إف, وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اللجين, وسامبا, وولاء, وبنيان ريت, وبتروكيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82% و 2.84% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية, ودار الأركان، وزين السعودية, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 10.65 نقطة ليقفل عند مستوى 2609.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 35 ألف سهم تقاسمتها 216 صفقة.