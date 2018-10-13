الأخضر في عيون الصحف العالمية: قدم مباراة قوية وأرهق البرازيل

المواطن - مروة نبيل

نال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إشادة وسائل الإعلام العالمية، بعد مستواه المميز في مباراة البرازيل ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

ورصد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أبرز تعليقات الصحف العالمية على مباراة الأخضر والبرازيل في سوبر كلاسيكو، والتي شهدت تألقًا من لاعبي المنتخب الوطني رغم الخسارة.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على مباراة سوبر كلاسيكو، وقالت قناة “فرانس 24” عبر موقعها الرسمي إن السامبا بذل مجهودًا كبيرًا من أجل فك شفرات دفاع المنتخب الوطني، مؤكدة أن الأخضر قدم أداء مميزًا نال به استحسان الجماهير التي ملأت المدرجات.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية: “المنتخب السعودي قدم مباراة قوية ومستويات متميزة على الصعيدين الفردي والجماعي، وكان ندًا في معظم فترات المباراة”

وشددت الصحفية البريطانية على أن المنتخب السعودية كان يسير بشكل جيد قبل تأثره بحالة الطرد لحارس المرمى محمد العويس بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، قبل أن ينجح السامبا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أليكس ساندرو.

وعلقت صحيفة “آس” الإسبانية، على مباراة سوبر كلاسيكو قائلة: “المنتخب البرازيلي انتظر حتى تعرض أحد لاعبي الأخضر للطرد، من أجل حسم المباراة بهدف ثانٍ في الثواني الأخيرة برأسية ساندرو”.

وأشادت الصحيفة الإسبانية بحماس لاعبي المنتخب السعودي أمام البرازيل، وقالت: “أصحاب الأرض واجهوا أبطال العالم 5 مرات بكل قوة وشنوا هجمات مرتدة مميزة ولكن لم يكتب لها النجاح”.

واعتبرت صحيفةole الأرجنتينية، أن مباراة السامبا أمام المنتخب السعودي كانت خير إعداد للاعبي البرازيل لمواجهة التانغو في الكلاسيكو المرتقب، مساء الثلاثاء المقبل، في مدينة جدة.

وتابعت: “الجهاز الفني للبرازيل بقيادة تيتي ربما تعمد عدم المجازفة في المباراة والكشف عن كل أوراقه لإرباك حساب الأرجنتين”، وأشادت بمدرب الأخضر بيتزي، والطريقة الجماعية التي لعب بها أمام البرازيل، مؤكدة أن اللاعبين افتقدوا بعض التفاصيل الصغيرة التي حالت دون تسجيل الأهداف.

وانتقدت صحيفة gazetaesportiva البرازيلية، مستوى لاعبي السامبا خاصة في الشوط الأول، مُشيرة إلى وجود صعوبة في اختراق دفاعات أصحاب الضيافة.

وأضافت: “أداء المنتخب البرازيلي أبعد ما يكون عن الإقناع منذ المشاركة الأخيرة في كأس العالم بروسيا، ولاعبو الأخضر قدموا أداء جيدًا خاصة فيما يتعلق بالهجمات المرتدة المنظمة التي شكلت خطورة على مرمى السامبا”.