الأربعة الكبار يبدؤون مشوار العالمية بخطوة

المواطن - محمد سمعة

غمرت السعادة أندية الأهلي والهلال والنصر والاتحاد بعدما قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة إنشاء أربعة ملاعب للأندية المذكورة على الطراز العالمي.

وجاء قرار آل الشيخ رغبة في تخصيص ملعب لكل ناد من الأندية الرابعة والسير على خطى الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث تملك معظم أندية القارة الأوروبية ملاعب مخصصة لها لا تؤجرها من الدولة أو من وزارة الرياضة هناك.

وعلى الفور علق سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر على قرار تركي آل الشيخ قائلًا: ملعب النصر يستحق أن يكون في أفضل مكان في عاصمتنا الحبيبة.

أما نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد فقال: يستحق الاتحاد ملعبًا عالميًا يليق بتاريخه، أعدكم بتصميم فريد غير مسبوق.

وفي الشأن ذاته قال الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال: ستتولى كفاءات هلالية الإشراف على مشروع تصميم ملعب الهلال ليكون تحفة تاريخية تواكب الحدث التاريخي.

بينما علق ماجد النفيعي قائلًا: حديث تاريخي سنقطف ثماره قريبًا وسنشارك في اختيار موقع ملعب النادي وسنفتح باب المنافسة لتصميم ما يليق بناديكم وللجماهير حق المشاركة برأيها.

وتأتي فكرة إنشاء ملاعب للأندية الأربعة الكبار في المملكة من أجل توسيع رقعة الاستثمار الرياضي في المملكة بالإضافة إلى جذب الكثير من المستثمرين للمشاركة في هذا الأمر، حتى تعم الفائدة على الجميع.

يذكر أن أندية الهلال والأهلي والنصر تأهلت إلى دور ثمن النهائي من البطولة العربية، بينما ودع الاتحاد البطولة من دور الستة عشر.