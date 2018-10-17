الأرصاد تكشف خريطة الأمطار على المملكة اليوم

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، والخرخير، وشروره والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي فيما تهطل أمطار رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول خلال المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.