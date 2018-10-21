الأرملة المحرومة من الأبناء خارج نعيم الإسكان!

المواطن - عبدالرحمن دياب

تساءلت أرملة بشأن طريقة تقديمها للحصول على منتج من وزارة الإسكان، خاصةً وأن طريقة استكمال بيانات الأرملة تتطلب مرافقين، ولا يوجد لديها مرافقون.

وردت الإسكان عبر العناية بالمستفيدين أن الأرملة والمطلقة بدون أبناء لا تستوفي شرط الأسرة، بإمكان أحد والديها التقديم في حال كان مطابقًا للشروط ويتم إرفاقها بالطلب.

ولفتت الإسكان إلى أنه لمعرفة الشروط يمكن زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي: هنا

وردت الأرملة بتعجب عن سبب حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على سكن مناسب لها بسبب عدم وجود أبناء، موضحةً أن ظروفها المالية صعبة، ولكن رغم ذلك حرمتها الوزارة من نعيم العيش في أمان بسبب شروط وصفتها بأنها “تعسفية”.

وقبل أيام وقّعت وزارة الإسكان اتفاقيتين مع شركتي تطوير عقاري لإنشاء ما يزيد على 11 آلاف وحدة سكنية في محافظة جدة للمستفيدين من برنامج “سكني”، وذلك تزامنًا مع إعلان الدفعة العاشرة للمستفيدين من البرنامج.

ويأتي ذلك امتدادًا للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء عدد من الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى الآن إطلاق 60 مشروعًا تتيح أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متنوعة تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.