الأغذية العضوية هل هي أفضل للصحة حقاً؟

المواطن - متابعة

عادة ما يتم الترويج للأغذية العضوية، التي تحمل ملصقات من قبيل (organic) أو (bio)، بأنها أفضل للصحة من الأغذية التقليدية. فما مدى صحة ذلك؟

للإجابة على هذا السؤال قالت بريجيت آرينس من مركز حماية المستهلك بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن الأغذية العضوية تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية الصحية، فعلى سبيل المثال يحتوي الحليب الحيوي على المزيد من الأحماض الدهنية أوميغا 3 مقارنة بالحليب التقليدي، علماً بأن هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة تتمتع بأهمية كبيرة لصحة القلب. كما أن اللحوم الحيوية تمتاز من ناحية فسيولوجيا التغذية بتركيبة دهون أفضل.

ومن جانبها، قالت بريتا كلاين من المركز الاتحادي للتغذية إن الخضروات والفواكه الحيوية تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية مقارنة بالخضروات والفواكه التقليدية، فعلى سبيل المثال يحتوي التفاح والبطاطس على المزيد من فيتامين C والمزيد من مركبات النبات الثانوية، التي تحمي من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبدورها أشارت نيكول ميرباخ من الهيئة الألمانية لاختبار السلع إلى أن الخضروات والفواكه العضوية تمتاز بأنها أقل تلوثاً بالمبيدات مقارنة بالخضروات والفواكه التقليدية، كما أنها تحتوي على كمية أقل من النترات، علما بأن النترات قد يتحول إلى مادة “نتروزامين” المسرطنة أثناء الطهي أو في الجسم.

غير أن المنتجات العضوية لا تخلو من المواد الضارة، حيث رصدت الهيئة الألمانية لاختبار السلع احتواء المنتجات العضوية على مواد خطيرة مثل الهيدروكربون العطري متعدد الحلقات والعفن الفطري السام وبقايا الزيوت المعدنية.

ومع ذلك، يمكن القول بأن الأغذية العضوية أفضل للصحة من الأغذية التقليدية، حتى وإن لم تكن هناك دراسة طويلة الأمد تقارن بين الحالة الصحية العامة للأشخاص، الذين يعتمدون في نظامهم الغذائي على الأغذية العضوية، والأشخاص، الذين يعتمدون على الأغذية التقليدية.