الأمطار تلطف أجواء خميس مشيط.. والشتاء يحط رحاله

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

شهدت محافظة خميس مشيط، عصر اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، شملت وسط البلد وطريق المدينة العسكرية وطريق أبها، أدت إلى وجود تجمعات للمياه في عدد من شوارع المحافظة.

وسارعت فرق شفط مياه السيول ببلدية المحافظة إلى إزالة تجمعات المياه التي تسببت في حدوث عدد من حوادث التصادم.

كما ساهمت الأمطار في تلطيف الأجواء وخروج عدد من السكان للاستمتاع بالأجواء الممطرة تحت زخات المطر.

الجدير بالذكر أن موسم الشتاء بدأ يحط رحاله بالمنطقة؛ حيث أصبح عدد كبير من سكان المنطقة يتوجهون إلى مشاتي سواحل تهامة للاستمتاع بالدفء خلال إجازة نهاية الأسبوع، حيث شهدت عقبة ضلع من الأسبوع الماضي ازدحامًا كبيرًا للمركبات المتوجهة إلى سواحل تهامة.