الأهلي ضد وفاق سطيف .. المارد الأحمر يلدغ بهدفين قاتلين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف- منذ قليل- بفوز المارد الأحمر بثنائية دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وخلال الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف، ظل المارد الأحمر يضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، خاصة أن الفريق الجزائري كان متراجعًا دفاعيًّا.

ونجح المارد الأحمر في تسجيل الهدف الأول في مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف عبر نجمه المصري وليد سليمان في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وحاول المارد الأحمر بعد الهدف الأول، تسجيل الهدف الثاني في لقاء الأهلي ضد وفاق سطيف، حتى تمكن اللاعب إسلام محارب من تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف بتقدم الفريق المصري بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف، تراجع أداء المارد الأحمر قليلًا مما أعطى الفرصة لفريق وفاق سطيف بالضغط الهجومي أملًا في تسجيل الهدف الأول.

حاول المارد الأحمر كثيرًا تسجيل الهدف الثالث والهدف الرابع خلال مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف، حيث ألغى حكم اللقاء هدفًا صحيحًا للنادي الأهلي سجله اللاعب وليد أزارو.

لم يحدث أي تغيير في نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف حتى انتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وستُقام مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في جولة العودة يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في مدينة سطيف الجزائرية.

ويكفي المارد الأحمر خلال لقاء الأهلي ضد وفاق سطيف في الجزائر التعادل بأي نتيجة أو الفوز بهدف نظيف أو الخسارة بفارق هدف وذلك للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف أقيمت بالأمس على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية.