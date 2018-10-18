الأهلي ينتظر الهدية

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، لخوض مباراة صعبة أمام نادي الاتفاق بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يحتل نادي الاتفاق المركز السادس برصيد ثماني نقاط.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال فوزه على الاتفاق، كما سينتظر الفريق الأهلاوي هدية نادي الباطن بالفوز على نادي النصر غدًا الجمعة؛ وذلك من أجل إعطاء الفرصة للراقي للفوز والعودة للصدارة ولو بفارق نقطة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على فريق الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وخاض الراقي تدريباته بكل جدية في الفترة الأخيرة استعدادًا لمواجهة فريق الاتفاق، حيث شهدت الفترة الماضية توقف بطولة الدوري؛ نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في البطولة الرباعية والتي أقيمت في المملكة.

لن يتنازل الأهلي عن الفوز ببطولة في الموسم الجاري، خاصة أن الراقي لم يحقق أي بطولة في الموسم الماضي بعد خروجه من دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين واحتلاله للمركز الثاني في بطولة دوري المحترفين خلف نادي الهلال والذي تُوج باللقب.