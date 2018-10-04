الأهلي يُهنئ الفواز برئاسة اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

توجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بالتهنئة إلى قصي الفواز رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد وذلك بعد تعيينه بالتزكية للمنصب.

ويذكر أن قصي الفواز تولى رئاسة الاتحاد السعودي للكرة لمدة أربع سنوات حتى عام 2022.

وأعرب مجلس إدارة الأهلي عن آماله في قدرة اتحاد الكرة الجديد على الارتقاء والنهوض بمستوى كرة القدم السعودية وتحقيق آمال وتُطلعات الجماهير.

وتولى قصي الفواز رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية بعد عدم وجود أي مرشح لمنافسته على المنصب.

وكان قصي الفواز رئيس اتحاد القدم الجديد أكد أنه سيقاتل هو وأعضاء مجلسه على النهوض وتطوير الكرة السعودية.