الإسكان تتیح الاشتراك في عضویة برنامجي ملاك وإیجار.. تعرف على المميزات

المواطن - الرياض

أتاح برنامجا “إيجار” و”ملاك” التابعان لوزارة الإسكان عدة خدمات إلكترونیة لمن ينضم إلیھما كعضو مسجل، منھا قوائم بالشركات التي توفر لھم خدمات إدارة العقارات والمجمعات والصیانة للوحدات العقارية بمختلف أنواعھا، ويمكن الاشتراك عبر المنصة الإلكترونیة.

وأوضح المشرف العام على التنظیم العقاري في الوزارة المھندس، مازن الداوود، أن إطلاق العضوية يوفر مزايا للأعضاء، وھم المؤجر والوسیط العقاري والمستأجر والمالك ضمن اتحاد الملاك، من البرنامجین، حیث تتیح العضوية 32 خدمة من شركات مصنفة، ويمكن طلب الخدمة وإبرام العقود والدفع إلكترونیاً.

وأضاف أن المستفید يبحث على البوابة عن الخدمة التي يرغبھا فیختار المنطقة، ثم مقدم الخدمة من قائمة مقدمي الخدمات، وينشئ “طلب” ويختار السعر من القائمة، وبذلك يحدث التعاقد، ويدفع إلكترونیاً بعد الموافقة على ما تم الاتفاق علیه، وله حق تقییم الخدمة والاطلاع على التقییم السابق من الأعضاء لمقدم الخدمة.

وأشار إلى أن تعمیم الخدمة سیكون على مراحل، فھي متاحة الآن في الرياض ومكة وجدة والدمام والظھران والخبر، وستصل مستقبلاً لبقیة مناطق المملكة، وعلى الراغبین في الاشتراك الدخول من خلال الموقع الإلكتروني (هنا).