الإسكان ترد على استفسار بشأن المشاريع الجديدة في جدة

المواطن - جدة

تساءل مواطن يدعى القحطاني عن المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان المتوفرة في مدينة جدة، وتخص البيع على الخارطة، وهل يمكنه التملك فيها؟

وأجابت وزارة الإسكان على الاستفسار بالقول: “توجد عدة مشاريع في مدينة جدة، وستكون هناك مشاريع قادمة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من العمل عليها، ويمكن معرفة المشاريع من خلال الرابط التالي: هنا

وفي سياق آخر، قالت الإسكان: إن الرسوم الجديدة تضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممولًا للمستفيد، علمًا أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج.