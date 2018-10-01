الإسكان ترد على استفسار بشأن المشاريع الجديدة في جدة

المواطن - جدة
تساءل مواطن يدعى القحطاني عن المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان المتوفرة في مدينة جدة، وتخص البيع على الخارطة، وهل يمكنه التملك فيها؟
وأجابت وزارة الإسكان على الاستفسار بالقول: “توجد عدة مشاريع في مدينة جدة، وستكون هناك مشاريع قادمة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من العمل عليها، ويمكن معرفة المشاريع من خلال الرابط التالي: هنا
وفي سياق آخر، قالت الإسكان: إن الرسوم الجديدة تضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممولًا للمستفيد، علمًا أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج.
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