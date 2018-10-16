الإسكان تكشف عدد الشركات المستخدِمة لتقنيات البناء الحديث

المواطن - الرياض

أوضح محمد الغزواني، المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان، أن هناك نحو 15 شركة تطوير عقاري تستخدم تقنيات البناء الحديث في مشاريع الوزارة حاليًا.

وأضاف الغزواني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، الذي عُقد في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، أمس، أن الوزارة وقعت عددًا من الشراكات مع عدة مطورين عقاريين؛ وذلك لاستخدام تقنيات البناء الحديث في مشاريعها.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أعلنا، بالأمس، تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” لعام 2018، الذي يستهدف تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 34533 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة العاشرة منذ الإعلان عن إطلاق “سكني” العام الماضي أكثر من 533 ألف خيار سكني وتمويلي.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11928 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 2600 لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة العاشرة تم تخصيص 11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة، وجاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 707 أراضٍ في منطقة الرياض، و3155 في منطقة مكة المكرمة، و1004 بالمدينة المنورة، و335 أرضاً في منطقة القصيم، و3049 للمنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك بـ 213 أرضاً، إضافة لـ 2852 بمنطقة جازان، و387 بمنطقة الباحة، و226 أرضاً في منطقة الجوف.