الإسكان: مشاريع جديدة قادمة والخرج من ضمنها

الإسكان: مشاريع جديدة قادمة والخرج من ضمنها

2018/10/20
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1740
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنها تسعى جاهدة لتوفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، موضحةً أن هناك مشاريع قادمة ستكون الخرج من ضمنها.

وفي سياق متصل، أعادت الإسكان التذكير بأن منتجات الوزارة كالتالي: فيلا – تاون هاوس – شقة – أرض منحة بدون مقابل مالي – قرض البناء الذاتي لمن يملك أرض – شراء وحدة جاهزة من السوق)، مضيفةً أنه يمكن ترتيب الرغبات للمنتجات وفور توفر المنتج المناسب للمستفيد سيتم ترشيحه عليه.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم