الإعلان عن حكام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء.

ويُدير مباراة هجر والعروبة، الحكم خالد صلوي، ويُعاونه كل من فيصل القحطاني وعادل شراحيلي، وسيكون قاسم المحمد علي حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الكوكب والوشم، محمد الهويش، ويُعاونه الثنائي محمد العبكري ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع عبدالله العويدان.

وسيقود الحكم فيصل البلوي مباراة ضمك والشعلة، ويُساعده عبد الرحيم الشمري وعمر الجمل، وسامي الجريس حكم رابع، ويُدير رائد الزهراني مباراة العين والجيل، ويُعاونه كل من فهد العمري وعماد عسكر، والحكم الرابع حسين أبو شاهين.

ومن المُقرر أن يُدير محمد النحيت مباراة الطائي والمجزل، ويُعاونه خلف الشمري وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع فريح الجلعود، فيما يقود محمد الإسماعيل، مباراة الخليج والجبلين، ويُساعده ماجد الناصر وحازم العمري، ومحمد البريدي حكم رابع.

وعُين عبد الرحمن السلطان حكمًا لمباراة العدالة وأبها، ويُساعده مشاري الفهيد وأحمد العتيق، وحيدر الشريد حكم رابع، ويُدير محمد القرني مباراة جدة والقيصومة، ويُعاونه محمد الشهري ومؤيد المسجن، وعبد الله الشهري حكم رابع.

وسيكون عبد الرحمن الشهري حكمًا لمباراة نجران والنهضة، ويُساعده ياسر السلطان وماجد سرور، وممدوح آل شهدان حكم رابع، فيما يقود ماجد الشمراني مباراة الأنصار والنجوم، ويُساعده بدر الشمراني وبليغ آل رمضان، وسلطان الحربي حكم رابع.