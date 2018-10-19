الاستشراق على مائدة المقهى الثقافي بالأحساء

المواطن - شيخة الشيباني

واصل فريق “فكر” بالمقهى الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء مناقشاته الأدبية والفكرية حيث قدم بالأمس أمسية ثقافية تناول من خلالها قضية الاستشراق من خلال كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد مع الجمهور العريض من الجنسين في لقاء مفتوح لتبادل الآراء.

وقدم ناصر الموسى عددًا من الصور واللوحات الفنية التي تعكس تصورات المستشرقين عن الشرق وبعدها طرح محاور للنقاش المستخلصة من كتاب الاستشراق مستثيرًا أسئلةً قيمة حول قضية الاستشراق كإشكالية التعميم ومدى موضوعية البحوث الاستشراقية وغيرها مما شكل تضارب الآراء اختلافًا واتفاقًا بالأمسية وفي جو نقاشي متزن فكان الحضور على موعد مع آراء انتقادية وإيجابية حول الكتاب المناقش.

وفي الختام أبدى مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم إعجابه بالحلقة وأهمية أن تكون هذه الحلقات مستمرة بهذه المواضيع المثيرة والتي تثري الساحة الثقافية موجها شكره لرئيس المقهى الثقافي الدكتور محمد البشير وجميع أعضاء فريق فكر.