الانضباط تُغرم عضو مجلس إدارة المجزل

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغريم عضو مجلس إدارة نادي المجزل عثمان العبدالكريم، مبلغ 10 آلاف ريال.

وجاءت عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق تجاه عضو مجلس إدارة نادي المجزل، بسبب نزوله إلى مضمار الملعب بعد نهاية مباراة العدالة، في حين أنه يُمنع عليه ذلك.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجزل قد فاز على مضيفه العدالة بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجزل رصيده في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط.